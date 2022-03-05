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Полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине

Полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что указом президента РФ Владимира Путина звание Героя России присвоено командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду.

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