В Приморье произошла вспышка туберкулеза среди школьников

Вспышка туберкулеза зафиксирована в школе № 17 города Дальнегорска в Приморье. Источником распространения инфекции стал сотрудник, в учебном заведении обнаружено и подтверждено четыре случая заболевания детей туберкулезом.
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