В Алматы наказали злостных нарушителей ПДД

Лихачей привлекли к ответственности за нарушения ПДД. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что отделом розыска управления местной полицейской службы в рамках реагирования на сигнал, появившийся в социальных сетях, приведена проверка.
Лихачей привлекли к ответственности за нарушения ПДД. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что отделом розыска управления местной полицейской службы в рамках реагирования на сигнал, появившийся в социальных сетях, приведена проверка.
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