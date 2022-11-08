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В Алматы наказали злостных нарушителей ПДД

В Алматы наказали злостных нарушителей ПДД

Лихачей привлекли к ответственности за нарушения ПДД. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что отделом розыска управления местной полицейской службы в рамках реагирования на сигнал, появившийся в социальных сетях, приведена проверка.

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