Аэрофлот: На время закрытия аэропорта Махачкалы, рейсы будут перенесены в Грозный

На время закрытия аэропорта Махачкалы на прилет и вылет рейсы Аэрофлота по маршрутам Москва - Махачкала - Москва и Санкт-Петербург - Махачкала - Санкт-Петербург будут выполняться в/из аэропорта города Грозный.