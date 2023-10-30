Аэрофлот: На время закрытия аэропорта Махачкалы, рейсы будут перенесены в Грозный

На время закрытия аэропорта Махачкалы на прилет и вылет рейсы Аэрофлота по маршрутам Москва - Махачкала - Москва и Санкт-Петербург - Махачкала - Санкт-Петербург будут выполняться в/из аэропорта города Грозный.
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