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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пашков о молодежных лагерях клубов: «Они должны греметь, но из-за политики КХЛ все чуть ли не в тайном режиме. Как будто где-то набрали гастарбайтеров. Абсурд!»

– В «Динамо», судя по сообщению на официальном сайте, молодежный лагерь открылся. – «Динамо» – надо отдать ему должное – набралось смелости и объявило об открытии молодежного лагеря, пусть и одной-двумя строками.

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