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Число жертв наводнения в Непале превысило 1100 человек

Число жертв наводнения в Непале превысило 1100 человек

Число жертв оползня и наводнения в Непале достигло 1127. Об этом пишет Kathmandu Postсо со ссылкой на непальскую полицию.

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