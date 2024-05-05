Первомай шагает.

1 мая - замечательный праздник. У нас этот день вызывает самые положительные эмоции, он ассоциируется с наступившей весной, прекрасным весенним настроением, вызывает добрые, тёплые воспоминания и впечатления.
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