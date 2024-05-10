Поисковая группа обследует берега реки Лютога в надежде найти сгинувшего 37-летнего рыбака

Поиски 37-летнего рыбака Максима Кима, пропавшего 4 мая, продолжаются на реке Лютога на Сахалине. Мужчина отправился на рыбалку из Южно-Сахалинска и в последний раз был замечен, направляясь на черной Toyota C-HR в сторону Анивы.