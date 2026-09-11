Якушев рассказал, как курганец просил не забирать Шумкова на федеральный уровень. Видео

Первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев рассказал, как житель Курганской области попросил его не допустить перехода губернатора Вадима Шумкова на работу на федеральном уровне.
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