Актриса Марина Александрова призналась, что покинула Россию, забрав с собой всю семью. Об этом она рассказала своим подписчикам в социальных сетях.
Марина Александрова запустила новости о своем «бегстве» из России
Комментарии
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Николай Аленов
Зачем писать новости про этот мусор
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22 час.
Александр Салтановский
А в рекламе "мегафона" регулярно светится, по многу раз в течение дня, можно со счёта даже сбиться!
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22 час.
Андрей Калинин
Значит Марина Александрова сбежала на остров, а шоумена Евгения Петросяна выписывают из больницы после операции на руке. Нет, вы только подумайте, какая связь!
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21 час.
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