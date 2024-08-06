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Царьград

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Депутаты приняли отставку мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова

Депутаты приняли отставку мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова

Сергей Кузнецов покинул пост главы города по собственному желанию.Депутаты Новокузнецкого городского совета народных депутатов во время Х заседания рассматривали лишь один вопрос – о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Кузнецова.

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