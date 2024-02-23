При атаке на Горловку пострадали несколько мирных жителей

Мэр Горловки Иван Приходько утром в пятницу, 23 февраля, предоставил на своей странице в соцсети информацию о том, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на город сегодня пострадали мирные жители.
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