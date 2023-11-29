Иран: все более забавные новости

Виктор Рыбаков Ага,скопом и придавить дядю в звёзднополосатых подштанниках!Ну а между соой и потом можно разобраться....

М Мария Иран столько лет под самыми жёсткими санкциями. В результате стал высокотехнологичной страной, с высочайшим уровнем образования, науки. Уровень жизни тоже высокий - Европка нищая против Ирана, может только позавидовать. Вот и думаешь, закрыться бы нам железным занавесом от Европейских ценностей и следовать примеру Ирана.