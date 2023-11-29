Добрый вечер, Империя. Вроде начал выходить из безвременья болезни. Последние трое суток просто спал, организм категорически соглашался вставать исключительно на кружку чая и по естественным нуждам – так что искренне желаю всем здоровья.
Иран: все более забавные новости
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Ага,скопом и придавить дядю в звёзднополосатых подштанниках!Ну а между соой и потом можно разобраться....
Ответить
12 час.
М
Мария
Иран столько лет под самыми жёсткими санкциями. В результате стал высокотехнологичной страной, с высочайшим уровнем образования, науки. Уровень жизни тоже высокий - Европка нищая против Ирана, может только позавидовать. Вот и думаешь, закрыться бы нам железным занавесом от Европейских ценностей и следовать примеру Ирана.
Ответить
9 час.
КузнецовВВ
да уж. страна где полиция может убить женщину за неправильное ношение хиджаба, и где первая леди страны заявляет что образование - это насилие над женщиной достойный пример для подражания.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии