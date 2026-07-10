США наступили на грабли истории. Эскалация в Иране аукнется всему Западу

Тегеран, который переоценивает свои возможности, похоже, наблюдает за несогласованными действиями Америки и задается вопросом, что же он упускает из виду В конце 1950-х президент Египта Гамаль Абдель Насер в шутку сказал агенту ЦРУ Майлзу Коупленду: "Гениальность вас, американцев, заключается в том, что вы никогда не делаете явно глупых шагов, а только глупые шаги, которые сложно понять".