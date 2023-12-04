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Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Эстерсунде

С 9 по 10 декабря в шведском Эстерсунде пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Кубок мира-2023/24 по лыжным гонкам 3-й этап Эстерсунд, Швеция Расписание трансляций 9 декабря, суббота Спринт, классический стиль, мужчины и женщины Квалификация – 12:30 Финалы – после 15:00 Матч! Арена 10 декабря, воскресенье 10 км, раздельный старт, свободный стиль, мужчины 12:15 Матч! Арена 10 км, раздельный старт, свободный стиль, женщины 14:45 Матч! Арена ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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