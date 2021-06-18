Комсомольская правда

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Байден преклонил колено перед активисткой BLM

Байден преклонил колено перед активисткой BLM

Президент Соединенных Штатов Джо Байден преклонил колено перед активисткой Black Lives Matter Опал Ли во время торжественной церемонии после подписания указа о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня.

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