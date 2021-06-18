Байден преклонил колено перед активисткой BLM

Президент Соединенных Штатов Джо Байден преклонил колено перед активисткой Black Lives Matter Опал Ли во время торжественной церемонии после подписания указа о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден преклонил колено перед активисткой Black Lives Matter Опал Ли во время торжественной церемонии после подписания указа о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня.
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