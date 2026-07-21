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Царьград

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Армения отложила рассмотрение дела депутата Нарека Карапетяна до 22 июля

Армения отложила рассмотрение дела депутата Нарека Карапетяна до 22 июля

Центральная избирательная комиссия Армении перенесла рассмотрение запроса Генеральной прокуратуры о даче согласия на возбуждение уголовного преследования в отношении избранного депутата от блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

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