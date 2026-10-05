За 6 часов работы за клавиатурой чистая прибавка — около 126 килокалорий

Сидячая работа остается одной из главных проблем современного офиса. Компания «Стахановец» подсчитала, сколько энергии тратит офисный сотрудник, пока набирает текст, и выяснила, что клавиатура может рассказать о состоянии человека больше, чем шагомер.
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