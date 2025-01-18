Стоит или нет: онколог рассказал, можно ли человеку с раком окунаться в прорубь на Крещение Ирэн ОрлонскаяСуществует точка зрения, что холодная вода может помочь в укреплении иммунитета, и что людям с пониженным здоровьем важно закаляться.