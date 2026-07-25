Booz Allen Hamilton представила отчет за I квартал 2027 финансового года

Крупнейший поставщик технологических решений и консалтинговых услуг в сфере национальной безопасности, компания Booz Allen Hamilton Holding Corporation (NYSE: BAH), опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2027 финансового года (завершился 30 июня 2026 года).
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