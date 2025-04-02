Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Косачев объяснил, почему Трамп не хочет «мирить» Россию и Украину

Косачев объяснил, почему Трамп не хочет «мирить» Россию и Украину

Истинный мотив США в завершении конфликта на Украине - это не желание «помирить» Москву и Киев, а финансы.

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