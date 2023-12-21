Желающих заключить контракт с армией продолжают принимать на улице Яблочкова

В единый пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят десятки человек. Здесь можно заполнить все необходимые документы, пройти медосмотр и профессионально-психологическое тестирование, а также собеседование с представителями Минобороны — всё в одном здании.
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