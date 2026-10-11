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В Польше сообщили о возможном покушении на Туска и Косиняк-Камыша

В Польше сообщили о возможном покушении на Туска и Косиняк-Камыша

Владислав Косиняк-Камыш и Дональд Туск © Czarek Sokolowski/AP В польскую полицию поступило электронное письмо о подготовке покушения на премьера Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша.

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