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Свежие комментарии

Роднина заявила, что ее не удивляет отстранение Олимпийского комитета России

Роднина заявила, что ее не удивляет отстранение Олимпийского комитета России

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в комментарии "Спорт-Экспрессу" поделилась мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

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