Вратарь Бабурин рассказал, что голкипер сборной Сафонов адаптируется в "ПСЖ"

Вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов адаптируется во французском клубе. Об этом в комментарии порталу Legalbet рассказал экс-голкипер "Краснодара" Егор Бабурин, ныне выступающий за "Торпедо".
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