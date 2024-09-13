Вратарь Бабурин рассказал, что голкипер сборной Сафонов адаптируется в "ПСЖ"

Вратарь "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов адаптируется во французском клубе. Об этом в комментарии порталу Legalbet рассказал экс-голкипер "Краснодара" Егор Бабурин, ныне выступающий за "Торпедо".