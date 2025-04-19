В Пушкине состоялась конференция «80-летие Победы в Великой Отечественной войне»

Выступления посвятили истории ВОВ, участию в боях за Ленинград и другим темам В культурно-досуговом центре «София» в Пушкине 18 апреля прошла 10-я межведомственная научно-практическая конференция «80-летие Победы в Великой Отечественной войне».
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