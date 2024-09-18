В Вязниковском районе сбили ребенка

Во Владимирской области сбили ребенка. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что вечером 22 июля около 19:00 возле дома №36 по улице Комсомольской в Коврове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)