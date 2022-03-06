НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Сиэтлу», «Флорида» обыграла «Детройт», «Нэшвилл» забросил 8 шайб «Сан-Хосе»

«Айлендерс» победили «Сент-Луис» (2:1) в очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида» разобралась с «Детройтом» (6:2), «Вашингтон» обыграл «Сиэтл» (5:2), «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе» (8:0), «Колорадо» уступил «Калгари» (3:4 ОТ).
«Айлендерс» победили «Сент-Луис» (2:1) в очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ. «Флорида» разобралась с «Детройтом» (6:2), «Вашингтон» обыграл «Сиэтл» (5:2), «Нэшвилл» разгромил «Сан-Хосе» (8:0), «Колорадо» уступил «Калгари» (3:4 ОТ).
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