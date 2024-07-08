Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Царев рассказал о вкладе ведомства Лаврова в поражение Марин Ле Пен во Франции

Царев рассказал о вкладе ведомства Лаврова в поражение Марин Ле Пен во Франции

Комментируя провальные для ультраправого «Национального обьединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделла итоги выборов во Франции (третье место вместо первого), бывший украинский нардеп Олег Царев назвал одной из причин низкого результата ультраправых неклюжие попытки российских политиков и дипломатов «поддержать» их в ходе предвыборной кампании.

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Meerflieger
А кто такой Царёв? Про&amp;бал свою страну, теперь тут тявкает?
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