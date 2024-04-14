«Звездный путь: Странные новые миры» продлили на четвертый сезон, «Нижние па...

«Звездный путь: Странные новые миры» продлили на четвертый сезон, «Нижние палубы» запечатают после пятогоВ самом разгаре работа над третьим сезоном «Звездного пути: Странные новые миры», до премьеры продолжения сериала про «Энтерпрайз» Пайка далеко, но Paramount объявила о продлении шоу на четвертый сезон.