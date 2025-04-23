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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Док Риверс: «Очень уверен в нас в этой серии»

«Милоуки» проиграл оба матча против «Индианы» в гостях. «Увидим, что будет. У нас 48 часов на подготовку, пока я не знаю, что мы будем делать.

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