В районе села Мартыновка Курской области бойцы группы одного из командиров спецназа «Ахмат» с позывным Аид сбили FPV-дроном разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины со швейцарской камерой стоимостью 80 тыс.
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