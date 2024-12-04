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Матрасы воняют, лекарств нет: прокуратура проверит жалобы на детскую больницу в Кунгуре

Матрасы воняют, лекарств нет: прокуратура проверит жалобы на детскую больницу в Кунгуре

Прокуратура заинтересовалась вонючими матрасами и отсутствием лекарств в детской больнице Кунгура.Жительница Пермского края рассказала в соцсетях о плачевном состоянии педиатрической больницы в городе Кунгур.

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Комментарии
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Амара Карпова
Жесть😱я думала, что это в тюрьме🤮УЖАС🤬
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22 час.

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