Матрасы воняют, лекарств нет: прокуратура проверит жалобы на детскую больницу в Кунгуре

Прокуратура заинтересовалась вонючими матрасами и отсутствием лекарств в детской больнице Кунгура.Жительница Пермского края рассказала в соцсетях о плачевном состоянии педиатрической больницы в городе Кунгур.
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