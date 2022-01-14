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Орангута́ны (малайск. orang utan — «лесной человек», лат. Pongo) — род древесных человекообразных обезьян, один из на...
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