Экономия на масле в несколько тысяч рублей обернется ремонтом за сотни тысяч

Водителям, которые привыкли экономить на замене моторного масла, стоит пересчитать бюджет: дешевая смазка способна спровоцировать поломку, устранение которой выльется в сумму, в десятки раз превышающую первоначальную экономию, отмечают эксперты Pravda.
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