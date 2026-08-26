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За рулем

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Экономия на масле в несколько тысяч рублей обернется ремонтом за сотни тысяч

Экономия на масле в несколько тысяч рублей обернется ремонтом за сотни тысяч

Водителям, которые привыкли экономить на замене моторного масла, стоит пересчитать бюджет: дешевая смазка способна спровоцировать поломку, устранение которой выльется в сумму, в десятки раз превышающую первоначальную экономию, отмечают эксперты Pravda.

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