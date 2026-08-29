«Меня заставили»: Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ

Актер Юра Борисов без страховки забрался на купол павильона «Космос» на ВДНХ во время экстремальной презентации фильма «Девятая планета», где он исполнил главную роль.
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