Как взыскать компенсацию за укус собаки: инструкция от прокуратуры Кировграда

Прокуратура Кировграда разъяснила порядок действий для тех, кто пострадал от нападения собаки. По закону животное — это имущество владельца, и он отвечает за него, если не обеспечил безопасность окружающих.
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