Тен Хаг об «МЮ»: «Судите нас в конце сезона, а не сейчас – мы будем продолжать бороться. Игроки сплочены и сильны духом, но нужно активнее действовать в обороне»

Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Порту» (3:3) в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Манкунианцы пропустили 3 гола после того, как повели в счете 2:0 к 20-й минуте, а в добавленное ко 2-му тайму время Харри Магуайр сравнял счет.