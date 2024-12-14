Россиян предупредили о возможном падении курса рубля в 2025 году

Курс рубля не сильно отклонится от текущих значений в 2025 году, однако и укрепления ждать не стоит. Об предупредила рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко в беседе с агентством «Прайм».
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