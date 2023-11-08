Reuters: США посчитали контакты с КНР по контролю вооружений неубедительными

Недавнюю встречу представителей США и Китая по поводу контроля над вооружением Белый дом счел неубедительной, дальнейшее обсуждение пока не запланировано, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американском правительстве.
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