Истребители Су-30СМ ВКС России выполняют задачи по дежурству в воздушном пространстве в зоне проведения СВО

В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ.