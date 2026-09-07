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Воронежские новости

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Продажи топлива в Воронежской области выросли в сентябре

Продажи топлива в Воронежской области выросли в сентябре

По данным утреннего мониторинга на понедельник, бензин АИ-92 присутствует почти на 73% автозаправочных станций, АИ-95 можно найти более чем на 54% АЗС, а дизельное топливо — на 88%.

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