Принять участие в «Экодиктанте» жители Удмуртии могут до 26 ноября

Ижевск. Удмуртия. Проверить свои «зелёные» знания жители Удмуртии могут, пройдя «Экодиктант» (0+). Как сообщила пресс-служба Минприроды республики, в 2023 году крупнейший просветительский проект в деле защиты природы пройдёт уже в пятый раз.