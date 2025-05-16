Как сохранить память после 65 лет: ключ — в коротких, но регулярных нагрузках

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Новое исследование, опубликованное в журнале Age and Ageing, показало: даже 5 минут умеренной или интенсивной физической активности в день могут заметно улучшить работу мозга у людей в возрасте от 65 до 80 лет.
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