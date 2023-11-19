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Норрис разбил болид на 4-м круге Гран-при Лас-Вегаса

Норрис разбил болид на 4-м круге Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Макларена» не удержал машину в затяжном повороте, врезался в стену, после чего болид по инерции вынесло в зону безопасности.

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