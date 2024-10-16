Пресс-секретарь Токаева Уали: Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС

Казахстан воздержится от подачи заявки на вступление в межгосударственное объединение БРИКС. Об этом в интервью порталу Tengrinews рассказал Берик Уали, пресс-секретарь президента бывшей советской республики Касым-Жомарта Токаева.
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