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Обнаружен радиоисточник VT J1906+0849 с длительной активностью и отсутствием рентгеновского излучения

27 октября 2017 года в ходе обзора неба Very Large Array Sky Survey был обнаружен необычный радиоисточник VT J1906+0849, расположенный в Млечном Пути.

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