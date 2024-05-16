США изменили требования к ввозу собак

Согласно обновленному руководству, опубликованному Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), с 1 августа 2024 года собаки, ввозимые в США из-за границы, должны быть старше 6 месяцев, чипированы и привиты против бешенства.
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