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Минтранс утвердил дизайн парковочного знака для многодетных семей

Минтранс утвердил дизайн парковочного знака для многодетных семей

ИЗВЕСТИЯ Минтранс России утвердил новый дорожный знак для парковок многодетных семей. Его представили на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

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