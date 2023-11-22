Над сыном Рудковской долго издевались: она поставила всех на место

Она заявила, что в своем возрасте Саша уже в состоянии купить себе квартируДесятилетний сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша, в широких кругах также известный как Гном Гномыч, подвергся внезапным насмешкам после получения роли в новогоднем ледовом шоу "Русалочка".